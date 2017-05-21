حماس: وصف ترامب للحركة بـ”الإرهابية” انحياز لإسرائيل

اعتبرت حركة “حماس” الفلسطينية، اليوم الأحد، وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحركة بأنها “إرهابية”، أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية، بأنه “انحياز لإسرائيل على حساب القضية الفلسطينية”.

وقال القيادي بالحركة مشير المصري في تصريحات صحفية “وصف ترامب لحماس بأنها إرهابية، هو انحياز أمريكي لإسرائيل، واصطفاف أمريكي بجانبها، وتوافق مع سياستها الإجرامية بحق شعبنا الفلسطيني”.

وأضاف “كان الأولى على ترامب الكف عن سياسة الكيل بمكيالين، وأن ينحاز للفلسطينيين الضحايا”.

وأشار إلى أن هذه التصريحات الأمريكية “دليل متجدد على أن الإدارة الأمريكية وجه آخر للاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد المصري أن “السياسة الأمريكية لن تغير في حقائق التاريخ شيئًا ولن تستطيع فرض الاحتلال على شعبنا”.

واستدرك رغم أن هذه التصريحات كانت وسط الزعماء العرب، إلا أن حماس “ستبقى مع كل أحرار العالم تقاوم الاحتلال، وستبقى متجذرة في الأرض ملتحمة مع شعبها متمسكة بثوابتها وماضية في طريق المقاومة”.

وكانت أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية بمشاركة ترامب انطلقت في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد.

وفي كلمته أمام القمة، قال ترامب إن “داعش والقاعدة وحزب الله وحماس يمثلون تهديدا إرهابيا للمنطقة”، وطالب قادة الدول الإسلامية بطرد “المتطرفين” من بلدانهم.

وتعد هذه القمة الرابعة التي تشهدها الرياض خلال 48 ساعة، بعد أن شهدت قمة سعودية أمريكية أمس، وقمة خليجية تشاورية وقمة خليجية أمريكية في وقت سابق من اليوم.