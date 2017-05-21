“حماس” تحكم بالإعدام على المشتبه باغتيال مازن فقهاء (صور)

أصدرت محكمة عسكرية تابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، اليوم الأحد، أحكامًا بالإعدام بحق متهمين بالتورط في اغتيال “مازن فقهاء”، القائد في كتائب عز الدين القسّام، الذراع المسلّحة للحركة.

وقال ناصر سليمان، رئيس هيئة القضاء العسكري خلال مؤتمر صحافي، عُقد في مقرّ الهيئة غربي غزة:” إن محكمة الميدان العسكرية التابعة للهيئة، أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المدان (أشرف. ل) بتهمة القتل قصدًا مع سبق الإصرار، والخيانة والتخابر مع جهات معادية”.

وأضاف:”كما حكمت بالإعدام شنقًا بحق المدان (هشام م.ع)، بتهمة التخابر مع الجهات المعادية والتدخّل بالقتل، وشارك المدان بالعديد من عمليات الاغتيال، وتسبب بقتل مواطنين”.

وتابع “كما أُصدر بحق المدان الثالث (عبد الله.أ.ن) في اغتيال فقهاء حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص، بتهمة التخابر مع إسرائيل، وإعطاء معلومات عن منازل وسيارات استهدفت، وجريمة إعطاء معلومات عن مكان فقهاء”.

وأوضح أن أحكام المحكمة العسكرية نهائية لا تقبل الطعن حسب قانون العقوبات الثوري، مؤكدًا أنها “أحكام واجبة النفاذ فورًا”.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الأسبوع الماضي عن اعتقال 45 فلسطينيًا متخابرًا مع إسرائيل، تم اكتشافهم خلال التحقيقات التي أجرتها في عملية اغتيال ” فقهاء”، من بينهم 3 متورطين في العملية.

وكان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أعلن في الـ 11 من مايو/ أيار الجاري، عن اعتقال المنفّذ المباشر لعملية اغتيال “فقهاء”.

و في الـ 24 من مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن اغتيال “فقهاء”، بنيران مجهولين، غربي مدينة غزة.

وتتبع هيئة القضاء العسكري لوزارة الداخلية بغزة، وهي هيئة متخصصة في أنواع معينة من القضايا محددة في قانون الأحكام العسكرية الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1966.