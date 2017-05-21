رغم الضربة الأمريكية.. أنباء عن تقدم قوات الأسد من جديد نحو معبر “التنف”

ذكر موقع إخباري إسرائيلي أن وحدات تابعة لرئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه عاودت تقدمها بسرعة تجاه معبر التنف في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق رغم تعرضها لهجوم من قبل الطائرات الأمريكية قبل ثلاثة أيام.

ورجح موقع “ديبكا” أن تقوم القوات الأمريكية والدول الحليفة المتمركزة في تلك المنطقة بهجوم جوي آخر على هذه الوحدات لإبعادها، متوقعة -أيضا- أن يؤدي ذلك إلى مواجهة عسكرية برية بين الجانبين قريبا.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية، لم يسمها، أن “وحدة من الجيش السوري والميليشيات التابعة لحزب الله اللبناني تقدمت تجاه الحدود مع العراق أمس السبت في الوقت الذي يقوم فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز قواته بوصول وحدة عسكرية نرويجية”.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، “تقدم هذه القوة تجاه المنطقة التي تنتشر فيها قوات التحالف يعد استعراضَ تحد يتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية“.

ويرجح المصدر “قيام القوات الأمريكية بهجوم ثان لإبعاد تلك الميليشيات مع تزايد الاحتمالات بحدوث مواجهة عسكرية برية كبيرة بين قوات التحالف والقوات السورية وحلفائها الإيرانيين والميليشيات الحليفة.”

وبحسب موقع دبيكا، يبدو “أن قوات النظام السوري وحلفائه على استعداد لخوض تلك المواجهه بدعم من روسيا خلال الـ 24 إلى الـ48 ساعة القادمة وقبيل الزيارة التي سيقوم بها ترامب لإسرائيل”.