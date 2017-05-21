سلاح الجو الليبي يدمر غرفة عمليات مصراته في الجفرة

أعلنت رئاسة أركان القوات الجوية الليبية فجر الأحد عن تدمير غرفة عمليات المجلس العسكري مصراتة بقاعدة الجفرة الجوية.

وجاء القصف بعد ورود معلومات استخبارية عن تواجد عدد كبير من قادة المليشيات في الغرفة.

وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو العميد طيار ركن محمد منفور إن “مقاتلات الميغ 23 BN شنت 7 غارات ليلية على تجمعات تابعة للمليشيات الإرهابية واستهدفت مخازن للذخيرة وتجمعات لاليات العسكرية جنوبي منطقة هون”.

وذكر أن القصف الجوي جاء في إطار العملية الجوية التي أطلق عليها اسم “شهداء براك الشاطئ”.

وشن سلاح الجوي الليبي غارات ليلية على تجمعات مليشيات القوة الثالثة وسرايا الدفاع عن بنغازي في منطقة هون بالجفرة.

وطال القصف ايضاً مبنى الأشغال العسكرية بالطريق الرابط بين سوكنه وهون، واستراحة القذافي في سوكنه.

وقال شهود عيان إن القصف كان مركزاً وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى بالعشرات جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى عافية الجفرة هون، الذي وجه نداءات للتبرع بالدم، كما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة هون.

وتأتي هذه العملية الجوية في أعقاب الهجوم الذي نفذته مليشيا القوة الثالثة وسرايا الدفاع عن بنغازي على قاعدة براك الشاطئ الجوية ما تسبب بمجزرة.