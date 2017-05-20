القوات العراقية تقترب من حسم المعارك في الساحل الأيمن من الموصل

اقتربت القوات العراقية من إعلان تحرير جميع مناطق الساحل الأيمن من الموصل بعد أن حسمت السبت معارك تحرير أحياء الربيع و17 تموز لصالحها بعد أعمال قتالية مع تنظيم داعش في أحياء وسط الموصل/400 كيلومترا شمالي بغداد/.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات (قادمون يا نينوى) في بيان صحفي إن “قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع ولواء 73 في الفرقة 15 تمكنت من تحرير الجزء الجنوبي من حي 17تموز، ليتم إكمال تحرير منطقة 17 تموز بالكامل في الساحل الأيمن من مدينة الموصل ورفع العلم على مبانيها، فيما حسمت قوات مكافحة الإرهاب تحرير حي الربيع في الساحل الأيمن “.

وبعد 216 يوما من المعارك الطاحنة بين القوات العراقية وتنظيم داعش لتحرير محافظة نينوى من سيطرة التنظيم، اقتربت القوات العراقية من إعلان الحسم النهائي لصالحها في تحرير أحياء الجانب الأيمن بالكامل التي لم يتبق غير المحرر منها إلا القليل، وهي محاطة من جميع جهاتها بالقوات العراقية.

ويخوض مقاتلو الحشد الشعبي معارك ضارية في منطقة القيروان لحسم السيطرة على المدن الصحراوية في محافظة نينوى المتاخمة مع الحدود العراقية السورية لقطع جميع طرق الاتصالات مع داعش في الجانب السوري، في الوقت الذي أصبحت فيه مدينة تلعفر ساقطة عسكريا بعد أن فرضت قوات الحشد والجيش العراقي حصارا شاملا عليها من جميع الاتجاهات.