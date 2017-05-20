السلطات اللبنانية توقف عراقيًا بتهمة التخابر مع إسرائيل

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، أنها أوقفت مواطنًا عراقيًا بتهمة “التعامل مع إسرائيل وجمع معلومات لصالحها”، ومحاولة “تجنيد أشخاص لتأليف شبكة تخريبية في الداخل اللبناني”.

وقال بيان لمديرية الأمن العام، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: إنه “نتيجة المتابعة الدقيقة والمكثفة بإطار متابعة عمليات مكافحة التجسس لصالح العدو الإسرائيلي، أوقفت مديرية الأمن العام، العراقي (م.ي) بجرم التواصل مع العدو الإسرائيلي وجمع المعلومات لصالحه”.

وأضاف البيان، أنه “خلال التحقيق مع الموقوف العراقي اعترف بما نسب إليه، وبأنه تم تجنيده من قبل أحد ضباط جهاز TASA ELITE التابع لوزارة الحرب الإسرائيلية، الذي ينشط في مجال العمليات الخارجية في الدول العربية وتنفيذ الاغتيالات، وتدريب المقاتلين”.

ولفت البيان إلى أن “الضابط الإسرائيلي طلب من العراقي تزويده بمعلومات أمنية عن الجيش اللبناني، وشخصيات في لبنان، إلى جانب محاولة تجنيد أشخاص آخرين لتأليف شبكة تخريبية في الداخل اللبناني”.

ووفق البيان: “أقدم الموقوف العراقي على ربط مشغله الإسرائيلي بشقيقه الموجود في العراق، بهدف جمع معلومات عن نشاط السلطات العراقية”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الموقوف أحيل إلى القضاء المختص “بعد انتهاء التحقيق معه”، مشيرًا إلى أن العمل “جارٍ لتوقيف باقي أعضاء الشبكة وسوقهم إلى العدالة”، دون مزيد من التفاصيل عن الموقوف وتوقيت القبض عليه بالضبط.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية أو الإسرائيلية.