ليبيا.. أعيان الجنوب يمهلون القوة الثالثة 72 ساعة لمغادرة مناطقهم

دان حكماء وأعيان الجنوب في ليبيا، مجزرة براك الشاطئ، وأمهلوا ميليشيا القوة الثالثة 72 ساعة للخروج من المنطقة دون قيد أو شرط.

وعقد حكماء وأعيان الجنوب الليبي، اليوم السبت، اجتماعا في سبها لمناقشة تداعيات ما جرى يوم الخميس الأسود، الذي ذهب ضحيته 141 من العسكريين التابعين للجيش الوطني، في هجوم شنته ميليشيا القوة الثالثة وأخرى متحالفة معها على قاعدة براك الشاطئ الجوية.

واعتبر الحكماء والأعيان أن بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، جاء فضفاضا وهزيلا ولا يرتقي لمستوى الحدث وعظم المصيبة وبشاعة الجرم.

وحملوا القوة الثالثة وحلفاءها مسؤولية الجريمة التي تعرض لها الجنوب، مؤكدين أنهم في حِلّ من أي اتفاق سابق أو لاحق تبرمه القوة الثالثة مع أي طرف في المنطقة.