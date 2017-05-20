عريقات: نقل السفارة الأمريكية للقدس “نهاية لعملية السلام‎”

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم السبت، أن أي قرار بنقل السفارة الأمريكية من تل ابيب للقدس يعني “نهاية عملية السلام”، وذلك خلال مشاركته في منتدى اقتصادي في الأردن بحضور وزيرة إسرائيلية سابقة.

وقال عريقات، أثناء جلسة حول السلام في المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد حاليًا في السويمة على شاطىء البحر الميت (50 كلم غرب عمان): “نعتقد أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس بمثابة نهاية عملية السلام”. وأضاف “نعني أنه ليس هناك معنى بالنسبة للفلسطينيين أن يكونوا دولة من دون أن تكون القدس الشرقية عاصمتهم”.

وأردف، “آمل أن يمنحنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة، ويمنح الإسرائيليين فرصة، وأن يمنح نفسه فرصة، فقد قال في مؤتمر صحافي، إنه لن يفرض الحلول علينا أو على الإسرائيليين”.

وأكد عريقات، أن “نقل السفارة سيكون بمثابة إملاء أو فرض”، مشيرًا إلى أن “المجتمع الدولي رفض ضم القدس الشرقية فهي كما خان يونس وغزة وأريحا ورام الله جزء من الأراضي المحتلة عام 1967”.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني: إن “القدس هي عاصمة دولة إسرائيل، متطلعة لأن ترى كل السفارات الأجنبية لدى تل أبيب في القدس”.

وأضافت، “أنا لست مستشارة للرئيس ترامب، ولكن أعتقد أنه ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأخرى، ولكن كإسرائيلية فإن القدس هي العاصمة”.

وتابعت، “لقد أشار السيد عريقات إلى القدس الشرقية، وكيف ستكون نهاية اللعبة وفقًا لمواقفهم، ولكن لم يتم الاستماع إلى إجابة مختلفة من أي إسرائيلي آخر”.