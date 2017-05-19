المجلس الرئاسي الليبي يوقف وزير الدفاع بحكومته وقائد القوة الثالثة

أوقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، كلاً من وزير الدفاع مهدي البرغثي، وقائد القوة الثالثة جمال التريكي، إلى حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة ووقف إطلاق النار في الجنوب الليبي.

جاء ذلك في بيان على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على موقع “فيسبوك”، عقب الهجوم الذي شنته أمس الخميس القوة الثالثة على قاعدة براك الشاطئ الجوية جنوب ليبيا التي تسيطر عليها قوات اللواء 12 الموالية لقائد قوات مجلس نواب طبرق خليفة حفتر.

وحسب البيان، شكل المجلس الرئاسي “لجنة تحقيق” تحت إشراف رئيس الوزراء فائز السراج وبرئاسة وزير العدل محمد عبد الواحد، وعضوية وزير الداخلية العارف خوجة، للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها قاعدة براك الشاطئ الجوية.

وحدد المجلس لعمل اللجنة التي تم تشكيلها مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ صدور القرار.

ومنع المجلس الرئاسي في قراره كافة القوات المسلحة التابعة له القيام بأي عمليات عسكرية قتالية، إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة من القائد الأعلى للجيش، الذي يعتبره المجلس فايز السراج.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الهجوم على قاعدة “براك الشاطئ”، واعتبره “تصعيدًا عسكريًا” وأوعز بفتح تحقيق بشأنه.