سيارتان مفخختان تضربان البصرة جنوبي العراق

قالت وزارة الداخلية العراقية، إن سيارتين مفخختين ضربتا مدينة البصرة جنوبي العراق، مساء الجمعة.

وأضافت الوزارة في بيان لها وصلت “إرم نيوز” نسخة منه، أن انتحاريين يقودان سيارتين مفخختين فجّرا سيارتيهما في المحافظة، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتابعت الوزارة أن السيارة الأولى انفجرت عند مدخل سيطرة الرميلة في بداية المدينة، والأخرى بالقرب من سيطرة السدرة الأمنية، مما أدى إلى سقوط مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم مدير استخبارات العمليات في المحافظة وإصابة 22 آخرين”و8 مصابين، أغلبهم عناصر في الجيش العراقي.

كما أفاد مصدر أمني مطلع، بأن الشرطة العراقية تلقت معلومات استخبارية عن وجود 4 سيارات مفخخة يجري البحث عنها الآن في المحافظة.

وفرضت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة على الطريق الذي شهد الانفجارات، فيما أفاد مصدر أمني، بأن القوات الأمنية أغلقت الطريق السريع الرابط بين محافظتي ذي قار والبصرة لمنع دخول السيارات المفخخة إلى محافظة البصرة.

وتعد محافظة البصرة جنوبي العراق من المحافظات التي تتمتع بهدوء نسبي، لكنها تشهد بين الحين والآخر بعض النزاعات العشائرية التي تهدد حياة المواطنين.

ولم تشهد البصرة أية تفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة أو عبوات ناسفة منذ عدة أشهر.