الجيش السوري يستعيد السيطرة على قريتين بعد هجوم دام لداعش

استعاد الجيش السوري السيطرة على قريتين، غداة هجوم دام شنه تنظيم داعش في محافظة حماة الواقعة وسط سوريا، بحسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسيطرت قوات النظام على قريتي عقارب والمبعوجة اللتين يقطنهما مواطنون من المسلمين السنة ومن أبناء الطوائف الإسماعيلية والعلوية والجعفرية.

وكان التنظيم شن هجوما الخميس على القريتين أوقع عشرات القتلى من المدنيين، بينهم خمسة أطفال و27 مقاتلا من قوات الدفاع الوطني ومسلحون قرويون موالون للنظام، بحسب الحصيلة الأخيرة للمرصد، فيما قتل عشرة مسلحين من صفوف التنظيم.

وكانت قرية المبعوجة تعرضت لهجوم من قبل تنظيم داعش في آذار/مارس 2015، حيث قام عناصره حينها بإعدام 37 مدينا وخطف 50 آخرين، نصفهم من النساء.

وتتقاسم قوات النظام والفصائل المعارضة وتنظيم داعش السيطرة على محافظة حماة.

ويتواجد تنظيم داعش أساسا في الريف الشرقي، فيما تسيطر الفصائل المعارضة على مناطق في الريف الشمالي.

من جهة أخرى، أشار المرصد الجمعة إلى مقتل 22 عسكريا من قوات النظام و40 “متشددا” في معارك في شرق محافظة حلب، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوقع النزاع السوري المستمر منذ ست سنوات، أكثر من 320 ألف قتيل، وأدى إلى نزوح أكثر من نصف السكان وتدمير الاقتصاد والبنى التحتية في البلاد.