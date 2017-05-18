قوات حفتر تستعيد السيطرة على قاعدة براك الشاطئ الجوية

قال مصدر عسكري ليبي، إن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، استعادت السيطرة على قاعدة براك الشاطي الجوية (جنوب) بعد ساعات من سيطرة قوة موالية لحكومة الوفاق عليها.

وقال محمد لفيرس مدير المكتب الإعلامي للواء 12 التابع لقوات حفتر، إن قواتهم استعادت السيطرة على القاعدة الجوية مساء الخميس، بعد ساعات من سيطرة “القوة الثالثة” التابعة لكتائب مصراتة، الموالية لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دولياً) على القاعدة في وقت سابق اليوم.

وأضاف لفيرس، أن الاشتباكات تدور الآن (الساعة 21.20 تغ) في منطقة البرطمة على بعد 150 كم من القاعدة الجوية.

في المقابل، قال محمد اقليوان، مدير المكتب الإعلامي لـ”القوة الثالثة” التابعة لكتائب مصراته، في تصريح مقتضب، إن قواتهم انسحبت من القاعدة الجوية وهو انسحاب تكتيكي والقاعدة مدمرة بشكل كامل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق مساء الخميس أكد مسؤولون مقتل أكثر من 60 شخصًا بتجدد الاشتباكات قرب قاعدة براك الشاطئ.

وقال متحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد إن قوات موالية لهم صدت هجوما شنه فصيل منافس على قاعدة براك الشاطئ، قبل ان تعلن قوات حفتر عن السيطرة على القاعدة.