خفر السواحل الإيطالي ينقذ نحو 2300 مهاجر قبالة ليبيا‎

أعلن خفر السواحل الإيطالي، اليوم الخميس، أن نحو 2300 مهاجر تم إنقاذهم من الغرق بعدما كانوا على متن 22 زورقًا قبالة ليبيا.

وكان المهاجرون يستقلون 10 زوارق خشبية صغيرة و12 قاربًا مطاطيًا وقد أنقذتهم سفن لخفر السواحل وأخرى عسكرية وإنسانية تستخدمها منظمات غير حكومية.

وأنقذت سفينة لأطباء بلا حدود 770 شخصًا، اليوم الخميس، بينهم عدد كبير من الأطفال أصغرهم عمره 6 أسابيع، فيما أنقذت سفينة أخرى 560 شخصًا وثالثة 360.

ومنذ بداية العام، سجلت إيطاليا وصول أكثر من 45 ألفًا و700 مهاجر إلى سواحلها في ارتفاع تجاوز 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق حصيلة لوزارة الداخلية لا تشمل المهاجرين الذين أنقذوا الخميس.

وقضى 1229 شخصًا على الأقل هذا العام قبالة ليبيا، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

ويشكل وصول هؤلاء المهاجرين الخميس، وآخرين يتوقع وصولهم في الأيام المقبلة تحديًا إضافيًا، لإيطاليا بسبب الإجراءات الأمنية التي تواكب قمة مجموعة السبع المقررة الأسبوع المقبل في صقلية.