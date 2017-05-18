وزير العدل العراقي لـ”إرم نيوز”: قدمنا مشروعًا عربيًا لتعويض ضحايا الإرهاب (فيديو)

قال وزير العدل العراقي، حيدر الزاملي، إن بلاده قدّمت مشروعًا للجامعة العربية يكون أساسًا لقانون عربي مشترك لتعويض ضحايا الإرهاب.

وكشف الزاملي خلال لقاء مع “إرم نيوز” عن أن القانون “سيكون جاهزًا للتطبيق فور الانتهاء من إجراءاته داخل المجلس الوزاري العربي”.

وأشار إلى أن مجلس وزراء العدل العرب “ناقش في القاهرة حزمة من الإجراءات والقوانين التي من شأنها مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وغسيل الأموال ومكافحة نقل الأسلحة بين الدول العربية”.

وأضاف أن الاجتماعات التحضيرية التي تجري في مقر الجامعة العربية الدائم بالقاهرة، توصلت إلى آليات فاعلة لمحاصرة ظاهرة الإرهاب من خلال حزم تشريعية بعدما نجحت الجهود السابقة في تجفيف منابعه المادية والفكرية.