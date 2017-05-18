أنباء عن سيطرة قوات تابعة لحكومة “الوفاق” على قاعدة جوية بعد معارك مع الجيش الليبي

أفادت تقارير إخبارية، أن “القوة الثالثة” التابعة لكتائب مصراتة، الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، سيطرت على قاعدة براك الشاطئ الجوية (جنوب) وذلك عقب اشتباكات عنيفة، مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

ولم تصدر قيادة الجيش الوطني حتى الآن أي إعلان بخصوص الوضع الميداني في المنطقة، والأخبار التي يتم تداولها.

ونقلت وكالة الأناضول عن جمال التركي آمر (قائد) القوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق، قوله “سيطرنا مع الكتائب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق على قاعدة براك الجوية”.

وأضاف التريكي بأن “عملية عسكرية واسعة انطلقت صباح اليوم الخميس وتم الهجوم على القاعدة الجوية من 3 محاور. ولم تسجل أي خسائر بشرية حتى هذه اللحظة في صفوف القوة الثالثة”.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وفوضى أمنية منذ الإطاحة بالقذافي، ما يجعل العديد من مناطق البلاد تشهد بين الحين والآخر أعمالا قتالية بين القوى المتصارعة، مع دخول جماعات متطرفة على خط الأزمة.