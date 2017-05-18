مقتل فلسطيني وإصابة صحافي برصاص مستوطن قرب نابلس

قُتل شاب فلسطيني وأُصيب آخر بجراح، اليوم الخميس، إثر إطلاق مستوطن إسرائيلي النار عليهما، قرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحافي، إن “فلسطينيًا قتل برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة حوّارة جنوبي نابلس، خلال مسيرة نظمها نشطاء فلسطينيون”. وأضافت إن مصورًا صحافيًا أُصيب بجراح خلال عمله في تغطية المسيرة.

وقالت مصادر في وقت سابق إن مستوطنًا أطلق النار على مجموعة من المتظاهرين، في بلدة حوّارة ما أدى إلى وقوع إصابتين.

وبحسب المصادر، فإن الصحافي المصاب يدعى مجدي اشتية ويعمل مصورًا لصالح لوكالة الأنباء الأمريكية (AP).

وكان نشطاء فلسطينيون قد دعوا للتظاهر في بلدة حوّارة، تضامنًا مع المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

ويواصل نحو 1500 معتقل فلسطيني، إضرابهم عن الطعام، منذ 17 نيسان/أبريل الماضي، مطالبين مصلحة السجون الإسرائيلية بتحسين ظروفهم الحياتية.