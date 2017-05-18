بالفيديو.. “صناع الأمل” في محطتها الأخيرة تفتح الأمل وتشجع الابتكار

تصل اليوم الخميس، مبادرة “صناع الأمل” التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محطتها الأخيرة، بإعلان الفائز بها، في وقت قال المشرفون عليها، إنها شملت تقديم “أكثر من 65 ألف قصة تفتح الأمل وتشجع على الابتكار في العالم العربي”.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، نورة الكعبي، عضو لجنة التحكيم في المبادرة، ÷نه تم “انتقاء أفضل خمسة مرشحين سيتم اختيار الفائز بجائزة صانع الأمل من ضمنهم”.

نورة الكعبي: مبادرة “#صناع_الأمل” سلطت الضوء على من فتح الأمل والابتكار في عالمنا العربي.

pic.twitter.com/JngAO7E83m — فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) May 17, 2017

وأعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الأربعاء، أن حفل صناع الأمل “سيشهد تتويج وتكريم النماذج العربية من صناع الأمل، الذين شكلوا من خلال مواقفهم وأعمالهم والتزامهم الأخلاقي والإنساني علامة فارقة، ليس في حياتهم فقط، بل في حياة الناس في محيطهم ومجتمعاتهم”.

وذكرت المبادرات أن حفل صناع الأمل سيكون جماهيرياً، “لأن رسالة المبادرة هي قدرة الأفراد على التغيير الإيجابي، ومهمتنا هي أن نواصل حكايات هؤلاء الأبطال ونتابع إنجازاتهم، فالبطولة لها أشكال كثيرة، وهي ممكنة ومتاحة للجميع، إن الأبطال لا يمتلكون قدرات خارقة، بقدر ما يمتلكون حساً إنسانياً عالياً وإيماناً مطلقاً بأن لا وجود للمستحيل”.

وسيشهد الحفل الختامي لمبادرة صناع الأمل تتويج صانع الأمل العربي الذي سيحصد مكافأة مالية قدرها مليون درهم.

وسيتخلل الحفل الختامي العديد من الفقرات المتنوعة التي تعكس روح الأمل والعطاء والتعاضد، أعدت خصيصاً للمبادرة، حيث يشارك الفنان محمد عسّاف ومجموعة من أطفال برنامج “ذا فويس كيدز” في الحفل، إلى جانب عازف الكمان جهاد عقل.

وتعتبر مبادرة “صناع الأمل” التي انطلقت دورتها الأولى في فبراير من العام الجاري 2017 واحدة من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي لاقت تفاعلاً واسعاً على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي.