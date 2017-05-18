قوات “أفريكوم”: محاربة داعش توحد حفتر والسراج

أعلن قائد القوات الأمريكية في شمال أفريقيا “أفريكوم” أن واشنطن مستعدة لتدريب قوات مشتركة لمكافحة الإرهاب في ليبيا، بشرط أن تتألف هذه القوات من عناصر تابعة لكلا الفريقين الغريمين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن الجنرال في القوات البحرية توماس والدهاوزر قوله إنّ مثل هذا المشروع أثار اهتمام الولايات المتحدة لذا فهو يخضع لدراسة حثيثة.

وذكر والدهاوزر أنّه “يعتقد أن تشكيل قوات مشتركة سيكون خطوة إيجابية نحو جمع الطرفين معًا، نظرًا لأن مختلف الفرقاء السياسيين في ليبيا لا يرغبون بوجود داعش فيها”، مقترحاً التركيز على هذه النقطة.

ولفت الجنرال الأمريكي إلى أنّه “على الرغم من وجود العديد من الأمور التي تفرّق الفرقاء الليبيين، هناك أمرٌ واحدٌ يوحدهم، وهو مكافحة الإرهاب، وتحديدًا داعش”.

وأعرب والدهاوزر عن “تأثرّه باللقاء الذي جمع المشير حفتر والسراج مطلع هذا الشهر بأبوظبي”، واصفًا إيّاه بأنّه “تطور سياسي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التعاون، بما في ذلك تشكيل قوّات مشتركة لمكافحة الإرهاب”.

ونوه المسؤول الأمريكي أنّ عمليات الدعم العسكرية للولايات المتحدة ضد داعش في ليبيا أدت إلى اختزال المشكلة على نحو كبير في الأشهر العشرة الأخيرة، قائلاً: “لابد من أن نبقي أعيننا على هذه الشبكات”.