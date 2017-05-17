الأمم المتحدة تقترح وثيقة من أجل التمهيد لإعداد دستور جديد في سوريا

التقى موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في اليوم الثاني من المحادثات غير المباشرة في جنيف، وفدي النظام السوري والمعارضة، غداة اقتراح تقدم به يقضي بالعمل لإعداد دستور جديد في سوريا.

والتقى دي ميستورا، أمس الأربعاء، وفد النظام برئاسة السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، ووفد الهيئة العليا للمفاوضات، التي تضم أبرز مجموعات المعارضة.

وإضافة إلى الوفدين السوريين، التقى دي ميستورا الأربعاء، هنري اينشر السفير الأمريكي لدى المنظمات الدولية، ونائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، الذي كان التقاه أيضًا الثلاثاء الماضي.

وبعد لقاءين عقدهما دي ميستورا الثلاثاء، مع وفدي النظام والمعارضة، قدم إليهما وثيقة تدعو إلى بدء العمل على إعداد دستور جديد لسوريا.

واستمرت المحادثات حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وأفاد مصدران للمعارضة، أن دي ميستورا قدم وثيقة إلى وفد المعارضة تقترح تشكيل فريق من الناشطين في المجتمع المدني والتكنوقراط يتم تكليفهم بتمهيد الطريق أمام إعداد دستور جديد.

“آلية تشاورية“

وتنص الوثيقة على “آلية تشاورية” تعمل على “رؤى قانونية محددة، وكذلك ضمان عدم وجود فراغ دستوري أو قانوني في أي وقت خلال عملية الانتقال السياسي التي يتم التفاوض عليها”.

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات منذر ماخوس: “لدينا تحفظات كثيرة” على الوثيقة، وهي لا تزال قيد الدرس.