بالفيديو.. كلمة وزير الإعلام الأردني محمد المومني في ملتقى إرم نيوز

قال وزير الإعلام الأردني محمد المومني إن على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة مهمة التأكد من دقة الأخبار المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المومني أن التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات يعد غير مسبوق في التاريخ الإنساني و يطرح تحديات عدة في وجه وسائل الإعلام والصحافة من أبرزها السلبيات التي رافقت ظهور مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مشاركة المومني في افتتاح ملتقى الإعلام المحترف في زمن وسائل التواصل الاجتماعي الذي نظم في عمان بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق “إرم نيوز”.

وحذر المومني من لجوء بعض وسائل الإعلام لتزوير الأخبار واختلاقها عبر منصات التواصل الاجتماعي “ترسيخا لهذه الوسائل لتكون معاول هدم وليس معاول بناء عبر اللجوء لاستخدامها بطريقة غير مهنية أصبحت في كثير من الأحيان ترتب الكثير من الأعباء الكبيرة على الإعلام المهني والمحترم”.

واعتبر المومني أن كثيرا من الدول الديمقراطية في العالم تجبر الشركات على إبرام عقود أو تعيين أشخاص للتأكد من الأخبار المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لأهمية هذا الأمر، حيث يعول على التشريعات لتحقيق مزيد من الضبط في هذا السياق”.