بمناسبة مرور 4 سنوات على إطلاقه.. “إرم نيوز” ينظم ملتقى في عمّان حول الإعلام برعاية وزير الإعلام الأردني

برعاية وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني، ينظم موقع إرم نيوز بمناسبة مرور 4 سنوات على إطلاقه، بالتعاون والشراكة مع مركز حماية وحرية الصحافيين ملتقى حوار تحت عنوان “الإعلام المحترف في زمن وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات.. المخاطر.. والمستقبل” وذلك في تمام الساعة 11:30 (بتوقيت عمان) من صباح اليوم الأربعاء في فندق عمان روتانا / قاعة The Monarch Ballroom. ضيف الشرف لهذا الملتقى وأحد المتحدثين رئيس تحرير قناة العربية الدكتور نبيل الخطيب.

ويشارك في الملتقى أكثر من 75 مشاركًا ومشاركة من بينهم إعلاميون وخبراء وناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي.

وتشرفنا دعوتكم لحضور الملتقى لإثرائه بآرائكم ومداخلاتكم.‎