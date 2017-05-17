قالوا عن “إرم نيوز” في عيده الرابع

يحتفل موقع إرم نيوز اليوم بعيده الرابع، بعد 4 سنوات من العمل المميز قدم الموقع خلالها تغطية شاملة، للأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية كافة التي تدور في المنطقة العربية والعالمية.

واعتمدت الهوية الإعلامية لموقع إرم نيوز على تميّز المحتوى، وعمل خلال السنوات الأربع الماضية على بناء شبكة من المراسلين الذين يتابعون ميدانيًا نبض الشارع العربي، وينقلون بالصوت والصورة والتعليق والحوار كل ما يدور فيه من أحداث وتطورات.

وتزامنًا مع الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لانطلاق إرم نيوز، اعتمدنا تصميمًا وحلة جديدة يظهر بها الموقع بهدف مواصلة مسيرة التطوير والتحديث.

وبهذه المناسبة استطلعنا آراء صحافيين وإعلاميين مخضرمين حول تجربة “إرم نيوز” خلال السنوات الأربع الماضية.