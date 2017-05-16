أمريكا تفرض عقوبات جديدة على مقربين من نظام الأسد

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات الثلاثاء على خمسة أشخاص وخمسة كيانات متهمين بتقديم الدعم للحكومة السورية أو مرتبطين بمن سبق خضوعهم لعقوبات بشأن العنف الذي تمارسه حكومة دمشق ضد مواطنيها.

ومن بين المدرجين على قائمة وزارة الخزانة السوداء للعقوبات محمد عباس أحد أقارب رامي مخلوف الشخصية المهيمنة في مجال الأعمال في سوريا وهو نفسه ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على مخلوف في 2008 متهمة إياه بالاستفادة من فساد مسؤولي الحكومة السورية ومعاونتهم على الفساد.

وقالت الوزارة إن عباس كان يدير المصالح المالية لمخلوف. كما فرضت عقوبات على جمعية البستان الخيرية ومديرها، قائلة إن الجمعية مملوكة لمخلوف أو تقع تحت سيطرته.

ومن المدرجين أيضا على القائمة السوداء إيهاب وإياد مخلوف، شقيقا رامي مخلوف، لمساعدتها رامي أو الحكومة السورية في التهرب من العقوبات. وإيهاب مخلوف هو نائب رئيس شركة (سيريتل) السورية للهواتف المحمولة المملوكة لرامي.

وتهدف الخطوات التي اتخذتها وزارة الخزانة أيضا إلى تجميد أي أصول ربما يملكها هؤلاء الأشخاص أو تلك الكيانات في الولايات المتحدة وإلى منع الأمريكيين والكيانات الأمريكية من الدخول في تعاملات مالية معهم.