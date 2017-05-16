في خطوة تصعيدية.. الأسير مروان البرغوثي يهدد بالامتناع عن شرب المياه

المصدر: رام الله - إرم نيوز

هدد مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالتوقف عن شرب المياه، في حال لم تقم إدارة السجون الإسرائيلية بمناقشة مطالب المعتقلين.

وذكرت “اللجنة الإعلامية لإضراب المعتقلين الفلسطينيين”، في بيان أن “البرغوثي نقل رسالة عبر محاميه قبل يومين في معتقل الجلمة الواقع قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، مفادها بأنه سيتوقف عن شرب المياه في اليوم الثلاثين على بدء الإضراب، في حال لم تقم إدارة السجون بمناقشة مطالب المعتقلين”.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإعلان يعني أن الإضراب قد دخل “مرحلة خطيرة وحساسة”.

وحمّلت اللجنة إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين عن الطعام، مع استمرارها بتنفيذ إجراءات قمعية وانتقامية بحقهم، وتعنتها الواضح في عدم الاستجابة لمطالبهم.

ويواصل نحو 1500 معتقل فلسطيني، إضرابهم عن الطعام، منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، مطالبين مصلحة سجون الاحتلال بتحسين ظروف اعتقالهم.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، المعتقل منذ العام 2002، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات، لإدانته بقتل إسرائيليين في انتفاضة العام 2000.

وتعتقل دولة الاحتلال الإسرائيلي في سجونها نحو 6500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.