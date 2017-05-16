الأردنيون يتوافدون على سفاراتهم بالخليج لاختبار الخدمات القنصلية الجديدة

المصدر: عمان - إرم نيوز

تشهد السفارات الأردنية في الخليج، منذ مطلع الأسبوع الجاري، ازدحامًا كثيفًا وذلك لاختبار التعليمات الجديدة التي أصدرها وزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي، والمتضمنة خطوات تضمن تفعيل تقديم الخدمات القنصلية بمدد زمنية واضحة وملزمة، من بينها مثلا 5 أيام فقط لإصدار جواز السفر الجديد للمغترب.

وكان الصفدي، نشر نهاية الأسبوع الماضي تغريدة على صفحته في “تويتر” تضمنت ما وصف بأنه اعتذار للشعب لعدم تقديم الخدمات في بعض السفارات أو القنصليات الأردنية في الخارج بالشكل الذي يليق بالمواطن الأردني.

وجاء في التغريدة أن “ثمة أخطاء وتأخيرا غير مبرر بتقديم الخدمات القنصلية في بعض البعثات، أعتذر عنها وستعالج. وثمة بعثات تقدم خدمة متميزة. سنعمل على تقديم أفضل الخدمات”.

يشار إلى أن الشكوى من ضعف الجودة، أو البطء غير المبرر في بعض الخدمات القنصلية للمغتربين الأردنيين، كانت موضع طرح ونقاش في أكثر من مناسبة سابقة، آخرها مؤتمر المغتربين الذي انعقد في البحر الميت العام الماضي، لكن الإجراءات العلاجية لم تتسم بالجدية والسرعة المفترضة، خصوصًا أن الإجراءات التنفيذية متروكة في القانون والتعليمات للتقديرات الشخصية للمسؤولين المباشرين، وهو ما عالجه الوزير الصفدي بجعل الخدمات مرتبطة في تنفيذها بمدد زمنية واضحة، وبآلية جديدة للتغذية العكسية، أي الشكاوى، مع ضمان تفعيل إجرءات الجهات الأخرى المحلية التي يتوجب على السفارات أن تعود إليها في معظم الخدمات القنصلية الأخرى.

وكان الصفدي شكل لجنة لمعالجة هذه القضية المزمنة، أصدرت سلسلة إجراءات من بينها إصدار جوازات السفر خلال 5 أيام عمل من تاريخ استلام ‏الطلب المستوفي للشروط والوثائق، وإصدار جوازات السفر بدل ‏الفاقد والتالف خلال 10 أيام عمل في الدول التي تتوافر فيها ‏أجهزة طباعة جوازات السفر. وتتوافر هذه الأجهزة في 25 دولة لا ‏يقل فيها عدد جوازات السفر الصادرة عن 100 جواز سفر سنوياً.

كذلك إنجاز المعاملات القنصلية التي لا تتطلب موافقات الجهات ‏الرسمية الأخرى، وهي: التصديقات بأنواعها والشهادات القنصلية ‏وعقود الزواج ومعاملات إضافة الأبناء إلى جوازات السفر في يوم تقديمها نفسه، أو اليوم الذي يليه كحد أقصى، مع إنجاز معاملات الوكالات العدلية في اليوم نفسه، شريطة الحصول ‏على موعد مسبق.

ويحدد الموعد في فترة أقصاها يوم عمل من ‏تاريخ الطلب،‏ على أن تنهي السفارات والبعثات الدبلوماسية تدقيق معاملات وثائق ‏الأحوال الشخصية (دفتر عائلة وشهادات الولادة والوفاة وشهادة ‏حُسن السيرة والسلوك ودفتر خدمة العلم) في يوم تسلمها نفسه، ‏وترسلها للوزارات والدوائر المعنية في المملكة في أول حقيبة ‏دبلوماسية.

مواعيد دوام جديدة

‏وجاء في التعليمات أنه في ضوء ازدياد الطلب على الخدمات القنصلية في دول مجلس ‏التعاون لدول الخليج العربية خلال فترة الصيف، تم اتخاذ ‏الخطوات التالية، تكون فترة العمل في بعثات المملكة في الرياض وجدة وأبو ‏ظبي ودبي ومسقط والمنامة والدوحة والكويت، لتكون من ‏الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً. ‏ وتكليف رؤساء البعثات النظر في العمل أيام السبت أو ‏زيادة ساعات العمل إذا ما لزم ذلك.‏

‏وفيما يخص المقيمين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية ‏السعودية، ستقوم السفارة في الرياض بإرسال فريق عمل ‏قنصلي لمدة ثلاثة أيام لكل شهر خلال هذه الفترة.