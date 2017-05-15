أمريكا: نظام الأسد أقام محرقة للجثث قرب سجن صيدنايا

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قال ستيوارت جونز، القائم بأعمال وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين: إن الولايات المتحدة لديها أدلة على إقامة نظام الرئيس السوري بشار الأسد محرقة للجثث قرب سجن صيدنايا.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن المحرقة استخدمت في التخلص من الجثث قرب سجن، شهد احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص على مدار أيام الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات في سوريا.

وأوضح جونز، أن الولايات المتحدة لديها “ما يبرر التشكيك” في اتفاق بوساطة روسية يقضي بإقامة “مناطق لتخفيف التوتر”، تم التوصل إليه أثناء محادثات في أستانة عاصمة قازاخستان الأسبوع الماضي، بهدف تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا.