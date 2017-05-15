القوات الخاصة الليبية تنفي علاقتها بهجوم بنغازي

المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

نفى آمر القوات الخاصة في الجيش الليبي العميد ونيس بوخمادة، علاقة قواته بالهجوم على مقر قسم النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي.

وقال بوخمادة إنه لم تصدر أوامر بهذا الخصوص، ومن نفذ الهجوم يمثل نفسه فقط.

وكانت مجموعة من القوات الخاصة هاجمت أمس الأحد مقر قسم النجدة بمنطقة البركة في بنغازي بالأسلحة، مما أسفر عن مقتل النقيب موسى يونس المجبري، وتوعد بوخمادة بمعاقبة الفاعلين وفتح تحقيق في الحادثة.

يشار إلى أن مدير أمن بنغازي العقيد صلاح الخفيفي كشف في بيان صدر عنه أمس “تكرار حوادث الاعتداء على المراكز ونقاط الثبوت التابعة للمديرية من قبل بعض الأشخاص المحسوبين على القوات المسلحة (الصاعقة) وبعض المارقين والخارجين على القانون والملتحقين بجبهات القتال وقيامهم بالهجوم على المراكز بقوة السلاح، وكان آخرها الهجوم على دوريات قسم النجدة والاستيلاء على سيارتين وقتل الضابط موسى المجبري الذي رفض تسليمهم السيارات”.

وطالب العقيد الخفيفي من المعاونين ورؤساء الأقسام والمراكز والوحدات مواجهة أي اعتداء مسلح على مواقعهم وأقسامهم ومراكزهم بقوة السلاح.