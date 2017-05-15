ميركل: الأردن أحد البدائل لقاعدة إنجرليك التركية

المصدر: وكالات-إرم نيوز

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، إن حكومتها ستنقل الجنود الألمان من قاعدة إنجرليك التركية إلى دولة ثانية إذا لم تمنح أنقرة إذناً لنواب من لجنة الدفاع البرلمانية لزيارة الطاقم الذي يخدم حالياً في إطار قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في قاعدة جوية تركية.

وأضافت “هذا يتضمن البحث عن بدائل لإنجرليك وأحد البدائل المطروحة هو الأردن”.‎

وأوضحت ميركل في مؤتمر صحفي أنّه من الضروري أن يتمكن النواب من زيارة أكثر من 250 جندياً يخدمون في قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا حيث يشاركون في مهمة للحلف تستهدف قتال تنظيم داعش المتشدد في سوريا.

وقالت “سنستمر في التحاور مع تركيا ولكن بموازاة ذلك علينا البحث عن وسائل أخرى للوفاء بالتزاماتنا”.