الإفراج عن وكيل جامعة طرابلس المختطف

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

أفرج خاطفون، اليوم الإثنين، عن وكيل جامعة طرابلس للشؤون المالية والإدارية، في ليبيا، الدكتور سعيد معيوف.

وكانت مجموعة مجهولة قد أطلقت النار على سيارة معيوف، الخميس الماضي، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأكدت مستشارة شؤون الخدمات بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني هند شوبار خبر الإفراج عن معيوف مؤكدة أنه في بيته الآن، دون تقديم مزيد من التوضيح.

ولم يعرف السبب الكامن وراء الاختطاف، ولا الجهة الخاطفة، كما بقيت التسوية التي جرى على أساسها إطلاق سراح معيوف طي الكتمان.

وستستأنف الدراسة في الجامعة اعتبارًا من يوم غد إثر تعليقها احتجاجًا على الاختطاف.

وكان أعضاء هيئة التدريس والطلبة نظموا يوم أمس الأحد اعتصامًا للمطالبة بإطلاق سراح معيوف وإدانة حوادث الاختطاف المتكررة في العاصمة طرابلس.