بالفيديو.. ظهور ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزي ضابط كبير يشغل المغاربة

المصدر: الرباط ـ إرم نيوز

في الثامن من شهر مايو الجاري، أكمل الأمير مولاي الحسن، ربيعه الـ14، في زحمة شؤون الحكم، والمهام الرسمية، باعتباره ولي عهد المغرب.

الأمير ظهر في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام مغربية، يترأس مأدبة غداء رسمية، بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، وهو يرتدي بدلة ضابط سامٍ برتبة عقيد في الجيش.

وتفاعل نشطاء مغاربة مع مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن “إعجابهم بشخصية الأمير وحضوره القوي”.

الاحتفالية التي أقيمت أمس الأحد، حضرها كبار المسؤولين في الدولة، من عسكريين، ومدنيين يتقدمهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إضافة إلى الملحقين العسكريين بالسفارات المعتمدة لدى الرباط.

ويظهر مقطع الفيديو وصول ولي العهد لنادي الضباط في العاصمة المغربية، حيث يقام النشاط، إذ تقدم للسلام عليه إضافة إلى كبار المسؤولين العسكريين في البلاد “رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي”.

وحضر المأدبة أيضًا “رئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو الملك، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس المجلس الدستوري، والضباط السامون بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط”.

ويتميز ولي عهد المغرب بحضور لافت في أكثر من مجال، الأمر الذي جعله محل نقاش دائم في البلاد، التي تتمتع المؤسسة الملكية فيها باحترام طيف واسع من المواطنين، الذي يعتبرون أنها الضامن الأساسي للاستقرار.

وسبق للأمير مولي الحسن أن ظهر بالزي العسكري الخاص بالحرس الملكي، في حفل أقيم بالقصر الملكي في الرباط بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لجلوس الملك محمد السادس على العرش.