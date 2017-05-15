بوتين: موسكو لا ترى ضرورة لتسليح أكراد سوريا وستواصل التنسيق معهم

المصدر: إرم نيوز - بكين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أن بلاده ستواصل التنسيق مع أكراد سوريا ولا ترى ضرورة لتزويدهم بالسلاح.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الصيني في العاصمة بكين: ” سنواصل الاتصال مع الأكراد السوريين”.

وأضاف “ليس هناك ما يدعو تركيا للقلق بشأن اتصالاتنا بالأكراد، وعلى عكس دول أخرى لا نعلن عن إرسال أي شحنات أسلحة للكيانات الكردية.. لا نعتقد أننا بحاجة لبدء هذا”.

وأوضح أن مشاركة الأكراد في المعركة ضد تنظيم داعش تعني أنه من المنطقي مواصلة الاتصالات معهم “حتى لو لمجرد تجنب وقوع اشتباكات بطريق الخطأ”.

وبخصوص سعيه لمأمورية جديدة في انتخابات الرئاسة المقبلة التي ستجرى في البلاد عام 2018، قال بوتين إنه “من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سيسعى لفترة رئاسية جديدة”.

وحول التجربة الصاروخية التي نفذتها كوريا الشمالية أخيرا اعتبر بوتين أنها “خطيرة” داعيا في الوقت نفسه إلى إيقاف سياسة تخويف بيونغ يانغ، والتواصل معها بالطرق السلمية.

وأضاف بوتين قائلا: “نحن نعارض بشكل قاطع توسيع نادي القوى النووية بما يشمل كوريا الشمالية، ونعتبر التجربة خطيرة وقد تأتي بنتائج عكسية ونعارضها”.

تمديد خفض إنتاج النفط

اعتبر بوتين أن تمديد تخفيض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية سيضمن استقرار أسعار الخام، وقال “إن تمديد تخفيض الإنتاج هو القرار السليم”.

وأضاف “التقيت برؤساء الشركات ونحن ندعم المقترح، ومن الصائب أن تحدد روسيا كيفية معالجة الأمر بنفسها”.

وكان بوتين يتحدث بعد أن اتفقت السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم اليوم على ضرورة تمديد التخفيضات لتسعة أشهر أخرى حتى مارس آذار 2018 لكبح وفرة المعروض العالمي ودفع الأسعار للارتفاع.