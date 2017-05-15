“الرئاسي الليبي” يقرر تشكيل لجنة لإعداد مشروع المصالحة الوطنية

المصدر: طرابلس - إرم نيوز

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لوضع “آلية عمل شاملة لمشروع المصالحة الوطنية بين الأطراف كافة “.

وأعلن المجلس، مساء أمس الأحد، عن تشكيل اللجنة التي قال إنها ستتولى إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني بشأن المصالحة الوطنية في أنحاء الدولة كافة مع الأطراف المعنية الرئيسة والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة، بحسب نص القرار الذي نشرته وكالة الأناضول اليوم الاثنين.

وتتكون اللجنة، التي تخضع لإشراف المجلس الرئاسي من 15 عضوا سيتم اختيارهم بقرار لاحق، وفقا لمعايير الخبرة والتخصص والنزاهة والحيادية والسمعة المحمودة”.

وذكر القرار أنه سيراعى في تشكيل اللجنة “التوازن الجغرافي والمكون الاجتماعي”، كما أشار إلى أن من مهام اللجنة “تقديم تقارير شهرية بنتائج أعمالها إلى المجلس، وتحديد قواعد عملها الداخلية”.

وحدد القرار مدة عمل اللجنة بأربعة أشهر “لإعداد المشروع ويمكن تمديد عملها لمدة شهرين إضافيين”.

وجاء القرار على خلفية جلسة مباحثات جرت بين رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وقائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)، خليفة حفتر، في أبو ظبي مطلع أيار/مايو الجاري.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، العام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة.

وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق (المعترف بها دوليا)، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس طبرق.