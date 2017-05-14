ضباط وزارة دفاع الوفاق يهاجمون حفتر

المصدر: خالد أبو الخير- إرم نيوز

هاجم ضباط يتبعون وزارة دفاع حكومة الوفاق قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأعلن الضباط في ملتقى استثنائي عقدوه الأحد في مدينة زوارة عدم اعترافهم بالقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة حفتر كجهة عليا للجي”، معلنين رفضهم العمل تحت إمرته.

وأعلن الضباط رفضهم وبشدة تصريحات وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق من مجلس النواب محمد الطاهر سيالة التي عدت حفتر قائدا عاما للجيش الليبي مع مطالبة الرئاسي بإقالة سيالة وتقديم إعتذار رسمي للشعب الليبي عما صدر عنه من تصريحات.

كما حمّل الضباط المجتمعون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسؤولية الكاملة عما آلت إليه أوضاع الجيش بسبب عدم اهتمامه بتكليف رئاسة للأركان على الرغم من المقترحات التي قدمت له وبسبب الأوضاع السيئة التي تمر بها المؤسسة العسكرية خاصة وليبيا عامة مطالبا إياه وعلى مسامع الشعب الليبي بأن يسارع بتحمل مسؤولياته والقيام بواجباته أو يتحمل مسؤولية ما يترتب عن هذا الإهمال. وفق بيان صدر عن الملتقى.

وشارك في الملتقى عدد من الضباط المتشددين منهم ضباط يعملون ضمن صفوف ميليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي، وآخرون يتبعون قوى الاسلام السياسي.

ويظهر هذا التحرك، وفق مراقبين، موقف وزارة دفاع حكومة الوفاق التي يقودها المهدي البرغثي من تقارب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والمشير خليفة حفتر.