الجيش الليبي يعلن مسؤوليته عن احتجاز سفينتين إيطالية ويونانية

المصدر: طرابلس- إرم نيوز

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء الأحد، مسؤوليته عن احتجاز سفينتين إيطالية و يونانية، بعد اختراقهما للمياه الإقليمية الليبية ودخولهما لمنطقة بحرية محظورة بالبلاد.

وقال النقيب في البحرية التابعة لقوات حفتر ميلاد ناجي،، “نعم نحن من احتجزنا سفينة إيطالية وأخرى يونانية، وكان ذلك فجر الأحد وليس وقت الظهر”.

وأضاف أن “السفينتين اخترقتا المنطقة المحظورة الممتدة من سواحل منطقة الحنية ورأس الستين إلى درنة ورأس الهلال شرقي البلاد”.

وأشار ناجي، إلى أن “قارب البحرية المكلف بمراقبة الحدود البحرية الليبية هي من اكتشفت ذلك، لمنع تزويد المجموعات الإرهابية في درنة بالسلاح” حسب قوله.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول إدارة الصيد ببلدية “مازرا ديل فاللو” في جزيرة صقلية الإيطالية(جنوبي)، جوفاني تومبيولو، عن “احتجاز مسلحين ليبيين لسفينة الصيد الإيطالية جيبلي بريمو، بعد اقتيادها ظهر الأحد، من المياه الدولية للبحر المتوسط”.