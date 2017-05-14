مسلحون ليبيون يحتجزون سفينة صيد إيطالية

المصدر: روما – إرم نيوز

أعلن مسؤول إدارة الصيد، في بلدية مازرا ديل فاللو، في جزيرة صقلية الإيطالية الجنوبية، جوفاني تومبيولو احتجاز مسلحين ليبيين لسفينة صيد إيطالية بعد اقتيادها من المياه الدولية للبحر المتوسط.

وبحسب التلفزيون الحكومي، أفاد تومبيولو، بأن مسلحين ليبيين احتجزوا سفينة الصيد “جيبلي بريمو” المسلجة بميناء مازرا ديل فاللو بعد ظهر اليوم الأحد، في مياه البحر المتوسط الدولية على بعد 25 ميلاً شمال شرق طبرق شرق ليبيا، واقتادوها نحو ميناء رأس هلال الليبي الذي يقع 40 كيلو مترًا شرق مدينة درنة.

وأشار، إلى أنه تم إخطار وزارة الخارجية الإيطالية بالواقعة، وهي على تواصل مستمر في الوقت الراهن مع السلطات الليبية بالمنطقة التي تم فيها احتجاز السفينة الإيطالية.

وقال تومبيولو: إن “إدارة مدينة مازرا جيل فاللو، اتخذت خطوات لضمان تدخل سلطاتنا بشكل فوري لدى السلطات المحلية الليبية لتأمين الإفراج عن الزورق”. مشيرا إلى أن سفينة الصيد الإيطالية جيبلي بريمو تحمل على متنها قائدها الإيطالي فارو ليكافولي، و6 من أفراد الطاقم بينهم 3 إيطاليين و3 تونسيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن احتجاز السفينة، كما لم يصدر أي تعقيب فوري من السلطات الليبية حول الحادثة.