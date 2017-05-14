ملفات ساخنة على طاولة مباحثات السلطان قابوس والعاهل الأردني في مسقط

المصدر: وكالات - إرم نيوز

احتضنت العاصمة العُمانية مسقط اليوم، مباحثات ثنائية بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، و السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عُمان، ركزت -بحسب وكالة الأنباء الأردنية- على “العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة”.

وقد تطرقت المباحثات أيضًا للقضايا الإقليمية الراهنة، و”ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمرُّ بها المنطقة لتعيد الأمن والاستقرار لشعوبها”.

ويرى محللون سياسيون أنه بالإضافة إلى مناقشة ملف “الإرهاب” فإن مباحثاتهما ستضع نقاط تلاق حول الملف اليمني خاصة في ظل التطورات الأخيرة على الأرض، كما يعتبرها المحللون ذات أهمية تتعدى جانبها البروتوكولي كونها تسبق الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية حيث يحاول الطرفان بلورة رؤية مشتركة لتقديمها أمام القمة الإسلامية الأمريكية.