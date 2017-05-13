شاهد.. عملية طعن الأردني محمد عبدالله الكسجي لشرطي إسرائيلي في القدس

المصدر: عمان – إرم نيوز

تداول ناشطون عبر مواقع تواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو للمواطن الأردني، الذي قتل اليوم السبت، على يد قوات الأمن الإسرائيلي في القدس المحتلة.

ووثق مقطع فيديو قصير، لحظة هجوم المواطن الأردني على أحد الجنود الإسرائيليين، حيث دخل معه في عراك وتمكن من السيطرة على الجندي بسرعة، بعد توجيه بعض اللكمات وطرحه أرضا.

وقد دشن ناشطون أردنيون وفلسطينيون، وسما بعنوان “الفدائي الأردني”، بعد تنفيذ الأردني محمد الكسجي، عملية طعن في القدس المحتلة.

وقال أحد الناشطين عبر موقع فيسبوك، “هذا هو دق الخشوم، الدفاع عن القدس والاستشهاد فيها، مش كرة القدم”. وغرّد آخر عبر تويتر، “هؤلاء هم الأردنيون في الصفوف الأولى دفاعا عن الأقصى الشريف. اللهم مالك الملك ادخله جنتك وارحمه رحمة واسعة”.

وتابع ناشط آخر، “الدم الأردني والدم الفلسطيني يتوحد في ميدان المقاومة على طريق القدس، هنا تسيل دماء العزة والكرامة”.

ومن جانبه، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في بيان: “إن الحكومة الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية عن إطلاق النار على مواطن أردني في القدس الشرقية المحتلة اليوم، ما أدى إلى استشهاده”. وأضاف “أن الحكومة استنكرت الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق المواطن الأردني الشهيد، وطالبت إسرائيل بكامل التفاصيل حول هذه الجريمة”.

وأوضح، أن “وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع عبر السفارة الأردنية في تل أبيب، تفاصيل حادثة مقتل المواطن الأردني محمد عبدالله سليم الكسجي، للوقوف على ظروف وملابسات ما حدث”.

وبحسب البيان، فإن “المواطن الأردني الكسجي كان غادر البلاد عبر معبر الشيخ حسين شمالي المملكة مؤخرًا بتأشيرة سياحية إسرائيلية، ولم يعد مع المجموعة السياحية التي كان برفقتها”.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق، أن أردنيًا هاجم وجرح بسكين شرطيًا إسرائيليًا في القدس الشرقية المحتلة، قبل أن تقتله قوات الأمن الإسرائيلية.