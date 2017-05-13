صحيفة بريطانية: شبكات تهريب المهاجرين تعمل بحرية داخل ليبيا

المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

حذّرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية من أن شبكات تهريب المهاجرين تعمل بحرية داخل ليبيا، على الرغم من جهود إيطاليا لمساعدة حكومة الوفاق الليبية في ضبط ومراقبة الشواطئ والحدود الصحراوية الجنوبية.

وذكرت الصحيفة، اليوم السبت، أن انتشار أعمال العنف والاعتداءات داخل ليبيا رفع أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء، الذين يخاطرون بخوض الرحلة إلى جنوب إيطاليا، إلى نحو 44% في الفترة من أول يناير/كانون الثاني وحتى 11 مايو/أيار الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ومن شأن تلك الزيادة “تحطيم جهود المسؤولين الإيطاليين والأوروبيين، الذين يأملون في جني ثمار الجهود الدبلوماسية التي أُجريت حتى الآن، لوقف تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا، وأهمها توقيع مذكرة التفاهم بين روما والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس”.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن قرابة 45 ألف مهاجر وصلوا إلى البلاد في تلك الفترة، مع توقعات بزيادة أعداد المهاجرين للعام الجاري، مقارنة بتقديرات العام 2016، التي وصلت إلى 181 ألف مهاجر.

وتقول منظمات إغاثة دولية: إن “طرق شبكات التهريب أصبحت أكثر وحشية، حيث كشفت شهادات لاجئين عن أعمال اغتصاب وضرب وعمل قسري وقتل”.

ولفتت “فايننشال تايمز” إلى أن “شبكات التهريب تحذر المهاجرين من حملة وشيكة للسلطات الليبية ضد أعمالها، وذلك لدفعهم لركوب قوارب الهجرة في أسرع وقت، بدعوى أن “تلك قد تكون فرصتهم الأخيرة للوصول إلى أوروبا”.

ومن بين أبرز خصائص موجات الهجرة هذا العام، وفق الصحيفة، الزيادة الملحوظة لأعداد المهاجرين من بنغلاديش، والذين يصلون ليبيا عن طريق تركيا، بعد دفع آلاف الدولارات.

ويمثل البنغال ثاني أكبر الجنسيات التي تعبر ليبيا متوجهة إلى أوروبا بعد مواطني نيجيريا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه نحو 5600 مهاجر فقط إلى أوروبا عبر اليونان منذ بداية 2017، وذلك بفضل الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي لغلق “طريق البلقان”.