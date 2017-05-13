قوات النظام تنتزع السيطرة على مطار بشمال سوريا من قبضة داعش

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قالت وسيلة إعلام موالية للحكومة السورية ومصدر عسكري، اليوم السبت، إن الجيش السوري استعاد السيطرة بالكامل على قاعدة جوية صغيرة في ريف حلب الشرقي من يد تنظيم داعش المتشدد، بمساعدة قصف جوي نفذته طائرات روسية.

ويقع مطار الجراح العسكري في جيب ما زال خاضعًا لسيطرة المتشددين في ريف حلب الشرقي وهي منطقة فقدوا السيطرة على معظمها أمام قوات متنافسة من بينها الجيش السوري وقوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة، ومقاتلي الجيش السوري الحر الذين تدعمهم تركيا.

واقتحمت قوات خاصة من الجيش المطار لفترة وجيزة في مارس/ آذار، لكن متشددين صدوا الهجوم على القاعدة العسكرية التي تخضع لسيطرتهم منذ 2014.

وقال سكان سابقون على اتصال بأقاربهم في المنطقة إن الطائرات الروسية والسورية كثفت أيضًا من هجماتها على بلدة مسكنة وهي آخر بلدة رئيسية في المنطقة التي تقع غربي نهر الفرات في ريف حلب الشرقي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عشرات المدنيين قتلوا منذ الأسبوع الماضي في قصف جوي للقرى والبلدات المتبقية في المنطقة التي لا تزال خاضعة لسيطرة المتشددين.