القوات العراقية تتقدم في الموصل وتضبط صواريخ ذكية لداعش

المصدر: بغداد – إرم نيوز

قالت وزارة الدفاع العراقية إنها عثرت على صواريخ ذكية تابعة لتنظيم داعش، خلال المعارك الجارية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “مديرية الاستخبارات العسكرية في اللواء الثالث الفرقة السادسة عشر ضبطت مستودعًا للصواريخ الذكية يعود لتنظيم داعش في منطقة حاوي الكنيسة غربي الموصل”.

كما أعلن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير يار الله “إحكام القوات العراقية قبضتها على حي الإصلاح الزراعي الثاني في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، وذلك بعد استعادة حي الإصلاح الزراعي الأول المحاذي له”.

وفي محور تلعفر، أعلن الحشد الشعبي “مقتل 57 عنصرًا من داعش وتدمير 7 عجلات مفخخة و3 عجلات حاملة للأشخاص وقتل من فيها، فضلًا عن تدمير 3 مفارز هاون لداعش من قبل طيران القوة الجوية العراقية”.

وبدأت القوات العراقية، مدعومة بالتحالف الدولي، معركة كبيرة في شباط/فبراير من العام الحالي لاستعادة الجانب الأيمن من الموصل.