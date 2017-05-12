وزارة الصحة: قوات إسرائيلية تقتل شابًا فلسطينيًا خلال احتجاجات

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قالت وزارة الصحة الفلسطينية وسكان، اليوم الجمعة، إن شابًا فلسطينيًا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدتها قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله.

وأضافت الوزارة في بيان “استشهد الشاب سبأ نضال عبيد (23 عاما) بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في قرية النبي صالح”.

وقال سكان بالقرية إن الشاب “أصيب بالرصاص خلال اشتباكات شهدت إلقاء الحجارة على الجنود الإسرائيليين عقب صلاة الجمعة”.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إن نحو 100 فلسطيني شاركوا فيما وصفتها “بأعمال شغب عنيفة ألقوا خلالها الحجارة على جنود إسرائيليين”. وأضافت “ردًا على التهديد استخدم الجنود وسائل تفريق أعمال الشغب”.

وشهدت العديد من المناطق في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية مع دخول مئات المعتقلين الفلسطينيين يومهم السادس والعشرين في إضرابهم عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم.

وقُتل ما لا يقل عن 244 فلسطينيًا خلال موجة من أعمال العنف المتفرقة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.