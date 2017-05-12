الزُبيدي وبن بريك يغادران عدن إلى الرياض

المصدر: عدن - إرم نيوز

غادر رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، محافظ عدن السابق، عيدروس الزُبيدي، ونائبه الشيخ هاني بن بريك، اليوم الجمعة، عدن صوب العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت صحف يمنية محلية، عن مصدر وصفته بالموثوق، نبأ “مغادرة عيدروس الزُبيدي ونائبه الشيخ هاني بن بريك، إلى الرياض” دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتأتي زيارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الزُبيدي ونائبه بن بريك إلى الرياض عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يضم 26 شخصًا، بينهم الرئيس ونائبه، استنادًا إلى “إعلان عدن التاريخي يوم 4 مايو الجاري”.

وتقول قوى الحراك الجنوبي: إن إعلان المجلس الانتقالي “جاء تلبية لرغبة الشارع الجنوبي المطالب باستعادة وبناء دولة الجنوب عقب تحقيق المقاومة الجنوبية، بدعم من التحالف العربي، الانتصارات الميدانية الكبيرة على ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح والتنظيمات الإرهابية”.