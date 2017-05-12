احتجاجًا على تفضيل الإيرانيين.. آلاف العراقيين يقطعون طريقًا في كربلاء‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قطع آلاف الزوار الشيعة العراقيين في محافظة كربلاء، ذات الغالبية الشيعية، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، الطريق أمام حافلات تابعة للوقف الشيعي؛ احتجاجًا على نقل الزوار الإيرانيين وترك العراقيين، عقب إحياء مناسبة ليلة النصف من شعبان.

وقال منعم محمد، أحد الزائرين العراقيين، إن “آلاف الزوار من مختلف المحافظات العراقية منعوا حافلات تابعة للعتبة الحسينية (تابعة لديوان الوقف الشيعي وتتولى تنظيم شؤون الزيارات الدينية) من نقل الزوار الإيرانيين إلى حدود بلادهم بعد انتهاء مراسم إحياء ليلة النصف من شعبان”.

وأوضح محمد، أن “الحافلات بدلًا من أن تنقلنا وتوصلنا إلى محافظاتنا قامت بتركنا في الشارع والبدء بنقل الزوار الإيرانيين، ما ولد حالة غضب واسعة واحتجاجات ضد هذه الممارسات التي تميز الزائر الإيراني عن العراقي”.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، شريط فيديو يظهر محاصرة آلاف الزوار الشيعة لحافلة تابعة للعتبة الحسينية، قالوا إنها “تحمل زوارًا إيرانيين بدلًا من نقل العراقيين”.