السعودية تدعو الرئيس العراقي للمشاركة بالقمة الإسلامية الأمريكية

المصدر: بغداد - إرم نيوز

سلم القائم بأعمال السفارة السعودية في بغداد، عبد الله الشمري، يوم الخميس، الرئيس العراقي فؤاد معصوم، دعوًة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يدعوه فيها للمشاركة في القمة العربية الإسلامية ـ الأمريكية التي ستعقد في العاصمة الرياض في 21 من مايو/أيار الجاري.

ونقل الموقع الرسمي للرئاسة العراقية، أن “الرئيس فؤاد معصوم استقبل في قصر السلاح ببغداد القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية عبد العزيز الشمري، الذي نقل إلى سيادته دعوًة رسميًة من جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور اجتماع القمة العربية الإسلامية – الأميركية المقرر انعقادها في الرياض”.

ونصّت الدعوة على أن القمة المذكورة “تهدف إلى تأسيس شراكة جدية لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون خدمًة لحاضر ومستقبل شعوبنا”.

وتسلم وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، الأربعاء الماضي، دعوًة من القائم بأعمال السعودية ببغداد، لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية أيضاً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن نيته زيارة السعودية في 23 مايو/أيار الحالي، مؤكدًا أنه “سيتم عقد قمة تاريخية في السعودية بحضور قادة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي”.