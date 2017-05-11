وسط توقعات بالحسم بعد رمضان..العبادي يبحث مع فوتيل تطورات معركة الموصل

المصدر: بغداد - إرم نيوز

التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل من أجل بحث مستجدات وتطورات معركة الموصل، وذلك بالتزامن مع تقدّم القوات العراقية في عدد من الأحياء.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن الأخير ناقش سير عمليات استعادة الموصل والانتصارات التي تُحققها القوات العراقية.

من جهته جدّد الجنرال فوتيل دعم بلاده للعراق في محاربة “الإرهاب”، مشيدًا بتقدّم وتطور القوات العراقية وتحقيقها الانتصارات خلال المعارك الجارية.

وفي تطورات معركة الموصل أعلن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي أن استعادة ما تبقى من مدينة الموصل ربما ستكون قبل بدء شهر رمضان.

وقال الغانمي في تصريح له إن عناصر “داعش” أصبحوا محاصرين في مناطق محدودة جدًا عقب التقدم الذي أحرزته القوات العراقية.

من جهتها قالت وزارة الدفاع العراقية إن الفرقة المدرَّعة التاسعة سيطرت أمس على حيَّيْ “المشيرفة الثالثة” و”حاوي الكنيسة” غربي الموصل.

كما تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من تحرير عشرات الأسر من سيطرة تنظيم “داعش” في منطقتيْ “الهرمات الثانية” و”الاقتصاديين” غربي الموصل.