في خطوة نادرة.. السفيرة الأمريكية بقطر تنتقد عزل مدير FBI”‎”

المصدر: الدوحة - إرم نيوز

انتقدت السفيرة الأمريكية لدى قطر “دانا شيل سميث” قرار الرئيس دونالد ترامب القاضي بعزل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” جيمس كومي من منصبه؛ ما لاقى تجاوبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدت سميث عدم رضاها عن قرار ترامب، قائلة في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء: “إنه لمن الصعب أن أستيقظ وأنا بعيدة عن الوطن، لأعلم أنني سأقضي اليوم في شرح ديمقراطيتنا ومؤسساتنا”.

وجاءت تغريدة سميث التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما سفيرة لدى الدوحة عام 2014، بعد ساعات من عزل كومي من منصبه كرئيس لإحدى أكثر المؤسسات الأمنية حساسية في البلاد.

وتمثل تغريدة سميث تعبيرا نادرا عن انتقاد السياسات الأمريكية يصدر من مسؤول دبلوماسي يمثل واشنطن.

وأثارت التغريدة جدلا على تويتر، إذ تم تدوال ما كتبتها المسؤولة الأمريكية أكثر من ألفي مرة على الأقل، وطالب مؤيدون للرئيس ترامب بعزل السفيرة من منصبها.

وفي محاولة للتخفيف من وقع وحدة تغريدتها السابقة، قالت سميث، اليوم الخميس في تغريدة أخرى إن “الدبلوماسيين يشرحون ويدافعون عن نظامنا السياسي، ويمكن أن يكون ذلك صعبًا عندما يصبح الاستقطاب الحزبي شديدًا”، بحسب ما ذكر موقع (CNS News) الإخباري الأمريكي.

وفي السياق نفسه، ذكرت تقارير صحفية أمريكية أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI جيمس كومي اعتقد في البداية أن خبر إقالته من طرف ترامب “إشاعة”، قبل أن يتبين له لاحقا أن قرار عزله صدر بالفعل رسميا.