بالفيديو.. اعتداء على قناة “الجديد” في لبنان‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أقدم لبنانيان فجر اليوم الخميس، على إحراق إحدى سيارات النقل المباشر الخاصة بقناة “الجديد” في بيروت.

وذكرت قناة “الجديد” اللبنانية أن الشابين أقدما على إحراق إحدى سيارات النقل المباشر الخاصة بقناة “الجديد” بعدما تسللوا الى مبنى القناة، فجر اليوم الخميس. وعرضت القناة صورًا ومقاطع فيديو للاعتداء الذي تعرضت له.

وقال المدير الإداري والعلاقات العامة في قناة الجديد إبراهيم الحلبي إن “السيارة احترقت بالكامل نتيجة سكب مادة حارقة عليها من المبنى الملاصق للقناة، حيث أقدم شابان على التسلل والصعود إلى سطح المبنى الملاصق للقناة لتنفيذ الاعتداء قبل أن يخرجا من المبنى على متن دراجة نارية”.

وأضاف الحلبي أن “ما حصل جاء من الباب الخلفي للمحطة”.

وتابع الحلبي “لقد نجونا من كارثة كبيرة جدًا؛ إذ كان بالقرب من سيارة النقل المشترك سيارة أخرى ومولدات كهرباء، وقد عمل الموظفون المتواجدون في القناة والدفاع المدني من أجل إخماد النيران وإبعاد السيارة الأخرى عن السيارة التي احترقت”.

وكانت قناة الجديد قد تعرضت لعدد من الاعتداءات كان آخرها في شباط / فبراير الماضي.