تجدد الاشتباكات في طرابلس وسط أنباء عن عملية عسكرية تستهدف السراج

المصدر: صوفية الهمامي - إرم نيوز

تجددت الاشتباكات فجر اليوم الخميس، في العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات الأمن المركزي في حي “بوسليم” التابعة لحكومة الوفاق، وميليشيات مصراتة.

وقالت مصادر محلية إن “دوي الرصاص سُمع في طرابلس فجر الخميس معلنًا عن بدء صراع مسلح جديد بين ميليشيات الأمن المركزي في حي بوسليم التي يشرف عليها غنيوة الككلي، ومليشيات مصراتة المتمركزة بمشروع الهضبة”.

وأشارت إلى أن القيادي البارز في الميليشيات الموالية لحكومة الإنقاذ، صلاح بادي، “هو من أعطى الإشارة لانطلاق عملية سماها فخر ليبيا ضد قوات حكومة الوفاق الوطني ومحاصرة منطقة بوسليم من كافة المحاور”.

وأضافت أن “بادي أمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي سكان حي بوسليم بإخلاء المنطقة لمدة 72 ساعة، وهو الزمن المقرر للعملية”.

ورجح مراقبون سياسيون أن “هذه العملية تهدف لإخراج رئيس حكومة الوفاق فايز السراج نهائيًا من المشهد السياسي الليبي بعد تقاربه واتفاقه مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر”.

وأمس الأربعاء، شنت ميليشيات ثوار طرابلس هجومًا على مقر وزارة الخارجية، وأخلته تمامًا قبل أن تعلن تعليق العمل في الوزارة لحين استقالة الوزير محمد سيالة، الذي أثار جدلًا كبيرًا بعد تصريحات أكد فيها على أن حفتر هو قائد الجيش الليبي.