بالصور.. الأردن يسقط طائرة استطلاع قرب الحدود السورية

المصدر: عمّان - إرم نيوز

أسقطت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، يوم الأربعاء، طائرة استطلاع مسيرة اقتربت من أجواء المملكة في الحدود الشمالية، شمال غرب المفرق، بحسب مصادر أمنية.

وقالت المصادر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها، بسبب استمرار الطائرة من الاقتراب من الحدود، مما استدعى التعامل معها وإسقاطها.

وبيّن أن كوادر سلاح الجو الملكي قامت بجمع حطام الطائرة، والأجهزة التي كانت تحملها، ونقلها إلى قيادة سلاح الجو لفحصها والتعامل معها فنيًا.

وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن إسقاط الطائرة رسالة لكل من يحاول العبث بأن الحدود الأردنية سواء أرضًا أو جوًا.

وذكر مصدر أمني لموقع “عمّون” الأردني، “إنه سيتم قتل وتدمير من يحاول المساس بحدودنا قبل أن يدنس ترابنا”.

وذكر أن “الفوضى الأمنية العارمة” على الجانب السوري من الحدود تزيد من يقظة القوات المسلحة الأردنية في التعامل مع أي أفعال تقترب من الحدود وبحزم وضمن قواعد اشتباك صارمة.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد قال يوم الإثنين الماضي “إن تصريح الناطق باسم الحكومة الأردنية، بخصوص الدفاع عن الحدود الأردنية من العمق السوري بعيد عن الواقع وإذا فعلوا فسيجدون الجواب المناسب”.

وأضاف المعلم: “إننا لسنا في وارد مواجهة مع الأردن لكن إذا دخلت قواتها دون تنسيق مع دمشق سنعتبرها معاديًة”.

وقالت مصادر رسمية أردنية يوم الثلاثاء الماضي إن “موقف الأردن ثابت من سياسة الدفاع بالعمق السوري، دون الحاجة لتدخل عسكري”، معتبرًة أن أمن واستقرار الحدود أولوية أردنية.