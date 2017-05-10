ما الذي تضمنته لقاءات عقيلة صالح مع المسؤولين المغاربة ولم يعلن عنه؟

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

كشفت مصادر سياسية ليبية أن لقاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع مسؤولين مغاربة قبل أيام تضمن “ترتيبات لم يعلن عن تفاصيلها بعد”، فيما رجح مراقبون أن تكون تلك الترتيبات متعلقة بتعديل منصب قائد عام الجيش الليبي.

وأكدت المصادر أن هذه الترتيبات تدخل في صلب تعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015 بين الفصائل والقوى السياسية الليبية.

وأضافت المصادر التي كانت تتحدث من المغرب لـ “إرم نيوز” أن ملفات مهمة وضعها عقيلة صالح على طاولة المسؤولين في المغرب باتت شبه جاهزة تنتظر البت النهائي بعد حسم معركة بنغازي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقالت المصادر إن ترتيبات المغرب تضمنت تعديل المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بمنصب قائد عام الجيش الليبي.

وكانت وسائل الإعلام الليبية والمغاربية اكتفت بالقول إن عقيلة صالح ناقش مع المسؤولين المغاربة ومنهم رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي “عددا من القضايا اضافة الى سبل تعزيز التعاون بين البلدين”.